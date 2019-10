Nacional vence U. Madeira em jogo-treino

O Nacional, equipa da 2.º Liga, venceu este sábado o União Madeira, do Campeonato de Portugal, por 3-0, em jogo-treino disputado no Estádio da Madeira, no Funchal.O Nacional adiantou-se no marcador, à passagem do minuto 33, num golo do avançado brasileiro Paulo Victor. Os restantes golos, que sucederam já na parte final do encontro, foram apontados por Kenji Gorré (82) e Pedro Perotti (87).O técnico do Nacional, Luís Freire, contou com todo o grupo para este jogo de treino, à exceção do defesa central Felipe Lopes que se encontra lesionado.Por seu turno, o U. Madeira que compete na Série A do Campeonato de Portugal, ocupando o 11.º lugar com oito pontos, aproveitou também este ensaio, por ter já sido eliminado da Taça de Portugal, tal como o Nacional, para dar maior ritmo competitivo ao seu grupo de trabalho.O Nacional, que ainda não perdeu na 2.ª Liga, lidera a competição, com 17 pontos, mas mais um jogo disputado.