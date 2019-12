Nacional vence União da Madeira em jogo particular

O Nacional, equipa da 2.ª Liga, venceu este sábado o União da Madeira, do Campeonato de Portugal, por 2-0, em jogo de treino disputado no Estádio da Madeira.

Um golo de Rúben Micael, no minuto inicial, e outro de João Fernandes, aos 80', foram suficientes para o Nacional se superiorizar ao União da Madeira, numa partida disputada em bom ritmo, que se revelou um bom teste para ambas as equipas.

O Nacional é segundo classificado da 2.ª Liga, a dois pontos do líder Farense e com oito de vantagem sobre o Leixões, terceiro colocado, enquanto o União da Madeira ocupa o 12.º lugar da Série A do Campeonato de Portugal, que é liderada pelo Vizela.

Na próxima jornada, a 15.ª do escalão secundário, o Nacional desloca-se ao Estádio Municipal do Fontelo, onde, em 5 de janeiro, a partir das 15h00, defrontará o Académico de Viseu, nono classificado da prova.