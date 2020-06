Nasceu no Kuwait o fã de Quaresma que tem como sonho... jogar em Portugal

Omar Al Hebaiter representa o Kazma, do Kuwait, e quer mudar de ares aos 27 anos. O extremo internacional kuwaitiano tem como inspiração Ricardo Quaresma e o seu sonho é "jogar por um clube português", depois de em toda a carreira ter representado o país-natal.





"Acompanho o Quaresma desde os meus 15 anos. Na minha opinião, acho que ele é um jogador diferente e mais humano do que os outros. Eu gosto muito do estilo de jogo dele, das habilidades e da forma que ele toca a bola. Em especial, a trivela dele é espetacular", elogiou ao jogador que em 2017/18 conquistou a Taça Federação.Al Hebaiter conta também com uma ligação a Portugal por via de treinadores que orientaram, ora no Kazma e antes, quando alinhava pelo Khaitan."Gosto do país e já visitei Portugal duas vezes. As pessoas são muito amigáveis, gentis e amáveis. No futebol português, eu destaco a forma de jogar e os jogadores talentosos que Portugal teve e ainda tem como: Luís Figo, Quaresma, Cristiano Ronaldo e Nani. Outra razão importante para mim em querer jogar em Portugal é o facto de ter tido dois treinadores portugueses em diferentes equipas: os místeres Toni e António Oliveira, além de Valter Dias e António Miranda. Eles ajudaram-me muito dentro e fora do campo a ser melhor dia após dia", frisou.