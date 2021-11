Neno homenageado em Santo Tirso como muita emoção à mistura

Falecido no passado mês de junho, Neno foi homenageado, este sábado, na cidade de Santo Tirso. Num dia recheado de emoções, foram várias as personalidades do mundo do futebol que não quiseram perder a oportunidade de recordar o ex-guardião.Numa primeira fase, a homenagem contou com um torneio de futebol, que acabou por ser ganho pela equipa 'Amigos do Silvino Morais'. À noite teve lugar, na Câmara Municipal de Santo Tirso, uma cerimónia um pouco mais formal. Já depois de Alberto Costa, presidente do município, e de João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, terem discursado, Nuno Gomes, João Vieira Pinto, Armando Evangelista e Ricardo Martins, da Associação aPalavra, subiram a palco para um momento de tertúlia, que teve moderação do jornalista Carlos Daniel.À saída da cerimónia, João Paulo Rebelo falou à comunicação social presente e recordou Neno com carinho. "Tendemos a ser um pouco superlativo quando alguém morre, mas, com o Neno, nada do que se possa dizer em relação à sua bondade e à forma como se envolvia com as pessoas será exagero. O Neno era uma pessoa especial", referiu.