«No final do jogo questionei o treinador deles»: 11 anos de Doni Valdo causam estranheza Técnico dos sub-12 do TOCOF defrontou o médio do Alta de Lisboa que se faz notar devido à sua compleição física