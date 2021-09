Norton de Matos é o treinador do Avanca

Luís Norton de Matos é o novo treinador do Avanca, clube que milita na 1ª divisão distrital da AF Aveiro. Após coordenar a formação do Lille, somando ainda passagens pelas camadas jovens da seleção da Índia e do Royal Antwerp, da Bélgica, o técnico de 67 anos regressa a Portugal.





"Pode causar estranheza ter aceitado o desafio do Avanca, mas sou um treinador sem fronteiras. Tive trabalhos sem a visibilidade de outros, mas isso a mim não me interessa. Sinto-me feliz em integrar projetos cujo objetivo é formar jogadores", afirmou, em declarações à AFA TV.