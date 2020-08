Notáveis do Belenenses criam Movimento dos Históricos para ir a eleições

Um grupo de sócios do Belenenses criou o Movimento dos Históricos e garante que vai apresentar uma candidatura à presidência do clube, que tem eleições marcadas para 17 de outubro.





Dele fazem parte José Roseiro, José Ávila, Luís Santos (ex-presidente da Federação Portuguesa de Andebol), Fernando Alexandre Romão, Paulo Rodrigues, Francisco Lopes, Tiago Figueiredo, Mário Ramalho, Luís Manuel Reis, Fernando Baptista, Carlos Baptista, João Rui Baptista, Roberto Ferreira, Luís Filipe Pinto, José António Ferreira, Fernando Santos Marques, Fernando Rosa Moreira - estes dois últimos já contam com mais de 60 anos de sócios -, António Jaime Cobra, Isabel Cristina Afonso, Fernando Jorge Alves e Pedro Santos. Nomes que se juntam a António Estrelado, António Vermelhudo, Douglas Gillman, Fernando Moreira da Silva, João Louro, José Duarte Ferreira (ex-vice presidente da atual direção, que se demitiu por não se rever na gestão de Patrick Morais de Carvalho), Luís Figueiredo, Luís Worm, Manuel Costa, entre outros.Estes associados, considerados 'históricos' dos azuis, são o rosto de um movimento que já tem um líder mas que ainda não foi revelado e que é composto por centenas de sócios do emblema do Restelo, descontentes com a gestão da direção atual.Segundo José Roseiro, sócio nº 322, o mais importante é "acabar com as guerras e separações". "Queremos colocar o clube acima de tudo, o que não está a acontecer", disse a