A nova direção da Liga Portugal tomou posse esta segunda-feira no auditório João Aranha, no Porto, anunciou hoje o organismo.Relativamente à Liga Betclic, a direção é agora composta pelos representantes de Arouca, FC Porto, Benfica, Sp. Braga e Sporting. Já na Liga Sabseg, essa responsabilidade estará a cargo dos representantes de AVS SAD, Tondela e Torreense.Na direção da Liga Portugal mantêm-se Pedro Proença, no cargo de presidente, e José Couceiro, como representante da Federação Portuguesa de Futebol.