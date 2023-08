O novo Conselho de Administração da Fundação do Futebol tomou posse esta quinta-feira, numa cerimónia que decorreu em Lisboa, no Palácio do Governador. Este Conselho é composto por Pedro Proença (presidente), Nuno Gomes (vice-presidente), Helena Costa, Nélson Pereira, Beto Pimparel, Alan Osório e Domingos Paciência (vogais).Pedro Proença, também presidente da Liga Portugal, sublinhou o "orgulho de ter tantas referências do futebol português comprometidas com a causa e imbuídos no espírito e no mote criado em 2018: Um clube, uma comunidade e uma fundação"."Definimos que este mandato teria no seu Conselho de Administração aqueles que são os verdadeiros atores do futebol profissional. Esta capacidade que tivemos de integrar antigos atletas, atuais treinadores, todos eles dentro de um princípio comum, que é o da responsabilidade social, foi o maior sucesso. Direi que é a marca de água desta primeira reunião deste Conselho de Administração, num posicionamento distinto, diferente dos dois primeiros mandatos, mas com a mesma vontade de fazer bem e melhor, porque a responsabilidade é algo que deve unir o futebol e foi a grande conclusão desta primeira reunião", acrescentou ainda.