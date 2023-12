Novo modelo de governação da European Leagues aprovado na primeira reunião da presidência de Proença

Ocorreu, esta sexta-feira, a primeira reunião da comissão de diretores da European Leagues desde que Pedro Proença é o presidente do organismo que representa os interesses das principais 40 ligas europeias.No primeiro ato oficial do também presidente da Liga Portugal foi aprovado o novo modelo de governação da organização, o qual marcará o novo mandato de presidência. Na reunião, que ocorreu em Nyon, na Suiça, também foi discutida a agenda estratégica e os eixos principais da intervenção da direção num futuro próximo, o que indica uma proximidade e atenção maior em vários detalhes no que respeita às ligas europeias.Este processo vem na sequência dos desafios propostos à direção comandada por Pedro Proença, para, segundo o comunicado da Liga Portugal, "desempenhar um papel decisivo em todas as discussões relevantes para as competições a nível doméstico", em diálogos que incluirão associações nacionais, jogadores, clubes e adeptos.Outros temas abordados incluíram modelos competitivos, calendários nacionais e a estabilização da organização, coincidindo na unanimidade de nomear o ex-árbitro como o presidente do organismo."Acredito que esta reunião é o ponto de partida de uma nova era para as nossas Ligas Membro. A estabilização da governação do nosso organismo permitir-nos-á proteger e melhorar o modelo de negócio dos organizadores das competições nacionais, reforçando, simultaneamente, a nossa posição no futebol profissional", visou Pedro Proença, para terminar a reunião.