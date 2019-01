Novo quadro da UEFA preocupa os clubes

A 5ª Cimeira de Presidentes da Liga Portugal teve de ser "em versão mais curta e compactada", conforme assumiu Pedro Proença, uma vez que a segunda meia-final da Allianz Cup, entre Sp. Braga e Sporting, era logo ali ao virar da esquina, mas ainda assim a reunião de ontem, em Braga, "foi bastante proveitosa", tal como assumiu Rui Alves. O líder do Nacional e porta-voz dos clubes foi quem divulgou um dos principais temas na discussão de ontem, que teve a ver "com as limitações que o novo quadro competitivo da UEFA, para o triénio 2021/24, passará a impor aos clubes portugueses".

Registe-se que esse quadro implica que Portugal continue a ter dois clubes na Champions, mas só terá um na Liga Europa 1, sendo que os outros dois vão para a que se chama neste momento Liga Europa 2. "Estamos preocupados e, no geral, houve consenso de que devemos todos fazer um esforço para que a nossa Liga seja o mais competitiva possível", destacou Rui Cordeiro, líder do Santa Clara, concordando "em absoluto" com o que tinha dito pouco antes Rui Alves: "A preocupação deve ser partilhada por todos e não só por aqueles clubes que geralmente se apuram para as competições europeias", afirmou o madeirense.

Registe-se que Alberto Colombo, secretário-geral das Ligas Europeias, esteve presente na reunião e revelou a versão que esta entidade apresentou à UEFA, sendo que a mesma contempla 32 clubes em cada uma das três competições europeias.

Ontem, também foi apresentado aos clubes presentes todo o plano estratégico da NOS para o futuro da atual ligação entre a maior patrocinadora da Liga Portugal e as suas competições.



Benfica entre sete ausências notadas



A reunião contou com apenas 25 dos 32 clubes profissionais do futebol português, sendo que Benfica, Marítimo, V. Guimarães, V. Setúbal, Portimonense, Cova da Piedade e Arouca foram os grandes ausentes, com destaque para os encarnados, depois das críticas relativas ao jogo de anteontem, frente ao FC Porto. Sobre este assunto, Pedro Proença apenas registou que a Liga "já estava à espera de algumas dificuldades, pois em mês de transferências é natural que os clubes tenham mais dificuldades, já que há outras preocupações".



Braga foi exceção à regra de Coimbra



A 5.ª Cimeira de Presidentes da Liga Portugal realizou-se em Braga, em função da final four da Allianz Cup, mas esta foi mesmo uma exceção à regra de Coimbra, onde se realizaram as quatro reuniões anteriores. Após este primeiro encontro de 2019, os líderes das 32 Sociedades Desportivas do futebol profissional voltam a reunir-se no Convento de São Francisco, em Coimbra, a 12 de junho, onde se realizaram as primeiras quatro reuniões magnas (a 7 de março, 9 de maio, 11 de julho e 10 de outubro de 2018).



Diálogo Social condena violência





Pela terceira vez desde que foi criada, a Comissão de Diálogo Social voltou para discutir alguns assuntos da atualidade do futebol nacional. Os presidentes Pedro Proença (Liga), Luciano Gonçalves (APAF), Joaquim Evangelista (Sindicato de Jogadores) e José Pereira (ANTF) juntaram-se à mesa e do encontro prevaleceu uma ideia comum que preocupa os diversos agentes: a propagação de todo o tipo de violência até nas palavras."É altura de dizer basta! O que temos assistido nas últimas semanas não é sinónimo do futebol positivo que queremos dar à modalidade. Este é um apelo que fazemos e acredito que a FPF se juntará a nós nas propostas que iremos propor nos próximos dias. E não falo só de agressões a árbitros, treinadores ou jogadores, mas também na comunicação agressiva que não enaltece os valores do futebol", ressalvou Pedro Proença, presidente da Liga. "Não nos revemos neste quadro e vamos dar um sinal claro disso mesmo com as medidas que iremos propor", prometeu o dirigente.A Comissão assinalou igualmente a importância de alteração do regime jurídico de combate à violência, com a introdução de várias medidas, como a interdição a recintos desportivos ou apresentação dos infratores junto das autoridades.