Novos calendários e competições preocupam Pedro Proença

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) sublinhou esta sexta-feira, na Cidade do México, a "grande preocupação" das ligas internacionais com os novos calendários e competições internacionais impostos por FIFA e UEFA.Pedro Proença, que marcou presença na Assembleia do World Leagues Forum (WLF), salientou que "as imposições da FIFA e da UEFA que se anunciam colidem com os direitos nacionais de cada uma das ligas profissionais, nomeadamente a portuguesa, e colocam em perigo o seu futuro, podendo determinar a sua extinção nos moldes atuais".O dirigente destacou, ainda, a "grande preocupação das ligas internacionais, e particularmente da Liga Portugal, com as imposições da FIFA e da UEFA no que concerne aos novos calendários e às novas competições internacionais, bem como aos novos horários e obrigação de redução do número de equipas participantes nas competições internas", enquanto "a forma de distribuição dos direitos comerciais internacionais" também preocupa.Outros temas discutidos na Assembleia Anual da WLF foram a regulamentação dos intermediários, empréstimos internacionais de jogadores, mecanismo de solidariedade interno e casa de transferências da FIFA.Na sessão, foi igualmente anunciado o nome de Christian Seifert, líder da liga alemã, como novo presidente da WLF.