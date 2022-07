Número de jogadores inscritos na FPF é superior ao do final da temporada 2019/20

O Portugal Football Observatory revelou, esta sexta-feira, um estudo que mostra que os praticantes inscritos na Federação Portuguesa de Futebol subiu no final da temporada 2021/22 em comparação ao término da época 2019/20, ano em que foram registadas descidas graças à pandemia.Segundo a mesma fonte, esta temporada "foi possível recuperar a tendência de subida dos anos anteriores, aumentando o número de jogadores de 196.044 para 197.951". A maior subida, essa, deu-se no futebol feminino - 18,2 por cento -, enquanto o futsal perdeu praticantes tanto do sexo masculino como feminino.O Portugal Football Observatory refere ainda que a descida no futsal se deve "à quebra de inscrições nos escalões de formação".