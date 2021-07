Nuno Campos: «O meu objetivo é começar na 1ª Liga»

Nuno Campos irá, nas próximas semanas, orientar o Estágio do Jogador, organizado pelo Sindicato dos Jogadores. Em conversa com Record, o técnico revelou que vai dar início à carreira de treinador principal.





Após 15 anos a trabalhar com Paulo Fonseca, integrando as várias equipas técnicas do português e passando por clubes como Aves, Paços de Ferreira, Sp. Braga, FC Porto e Roma, o treinador, natural de Lisboa, decidiu dar um passo em frente e formar a sua própria equipa técnica. "Depois de trabalhar 15 anos com Paulo Fonseca, decidi dar um passo em frente. Após toda esta experiência, entendemos que estou mais do que preparado para iniciar a carreira de treinador principal. No passado já tive convites, onde entendi que não era o momento certo, mas agora depois de ter passado por Itália, penso que estou mais do que preparado para este passo e que é o momento certo", confessou Nuno Campos.No momento, sem clube e sem propostas, o treinador decidiu abraçar a causa social providenciada pelo Sindicato dos Jogadores, mas mantém em mente a vontade de assumir um projeto de 1.ª Liga. "O meu objetivo é começar na 1.ª Liga. Tenho tido alguns convites nesse sentido e sei que as pessoas reconhecem o meu valor. Espero ter essa oportunidade mais tarde, sei que vai aparecer", revelou.Esta será o seu primeiro projeto como treinador principal, pelo que as incógnitas sobre o seu modo de jogar e operacionalizar o modelo de jogo são muitas, ainda assim o lisboeta foi perentório e desmistificou o que pretende implementar na sua próxima equipa. "Tenho que olhar sempre para o plantel, mas fruto do que é o meu passado, as minhas equipas vão ser sempre dominadoras. Nem sempre podemos ser dominadores ao ponto de encostar o adversário à sua área o jogo todo, mas vão existir princípios muito claros em que quero que a minha equipa domine e pratique um futebol bonito", desvendou.