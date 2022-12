Nuno Coelho termina carreira: «Não era este o final que idealizava»

Nuno Coelho comunicou, esta quinta-feira, a decisão de colocar um ponto final na carreira, aos 35 anos.





"Termina hoje oficialmente a minha carreira como profissional de futebol. 19 anos depois de começar não era este o final que idealizava, mas uma lesão difícil de resolver no meu joelho obriga-me a tomar esta decisão", escreveu o médio, nas redes sociais.Nuno Coelho estava sem clube desde o final da temporada passada, quando terminou a ligação ao Chaves. O centrocampista fez a formação no Sp. Covilhã, de onde é natural, e representou ainda FC Porto, U. Leiria, Portimonense, Académica, Beira-Mar, Arouca e B SAD.Internacional jovem por 45 ocasiões, dos sub-18 aos sub-23, teve também uma experiência no estrangeiro, na época 2012/13, ao serviço dos gregos do Aris.