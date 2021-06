Nuno Hidalgo reforça baliza do Estrela da Amadora

O guarda-redes Nuno Hidalgo é o mais recente reforço do Estrela da Amadora, clube que ascendeu à ". Liga e regressou aos escalões profissionais, anunciaram esta sexta-feira os tricolores nas redes sociais.

Com carreira cimentada no Campeonato de Portugal, Nuno Hidalgo assinou pela equipa da Reboleira, após uma temporada em que ajudou o União de Santarém a ascender à recém-criada à 2.ª Liga, defendendo a baliza dos escalabitanos em 24 jogos.

O futebolista, de 29 anos, que dividiu a formação entre Loures, Sporting e Torreense, representou também, já como sénior, além das equipas de Torres Vedras e de Loures, o Atlético da Malveira, o Benfica e Castelo Branco e o Sintrense.

Nuno Hidalgo junta-se a Gonçalo Tabuaço (ex-Leixões) como reforços para a baliza do clube tricolor, que também já anunciou as contratações dos defesas Tiago Melo (ex-Anadia) e Mamadu Candé (ex-Radomiak Radom, da Polónia), do centrocampista Aloísio (ex-Amora) e dos avançados Fabrício Simões (ex-Feirense) e Paulinho (ex-Fafe).

No capítulo das renovações, o clube amadorense assegurou a continuidade dos defesas Sérgio Conceição, Zé Pedro, André Duarte e Edu Duarte e os médios Latón, Xavi Fernandes, Horácio Jau e Chapi Romano, assim como com o treinador Rui Santos.

Já Filipe Leão, guarda-redes titular na última temporada, terminou a carreira, aos 37 anos, e passou a ser o team manager da equipa que garantiu o retorno do clube da Amadora aos campeonatos profissionais, 11 anos depois da descida administrativa.