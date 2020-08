Nuno Pinto avalia propostas e dá preferência a Portugal

Nuno Pinto, de 34 anos, está a avaliar algumas propostas mas dá prioridade à permanência em Portugal. O lateral-esquerdo deixou o V. Setúbal em final de contrato e encontra-se a estudar a melhor opção para a sua carreira.





O defesa passou as últimas cinco épocas no Sado e, pelo meio, ultrapassou um problema do foro oncológico. Antes do V. Setúbal, representou Levski Sofia (Bulgária), Tavirya (Ucrânia) e Astra Giurgiu (Roménia). Em Portugal, passou ainda por Nacional e Boavista.