Ferro Rodrigues alertou que "o futebol não pode ser um mundo à parte onde a Constituição e as leis da República não entram", numa intervenção que fez na Assembleia há pouco mais de um mês no âmbito da conferência sobre a Violência no Desporto.

Perante Bruno de Carvalho, que esta quinta-feira anunciou a intenção de processar o presidente da Assembleia da República, e de Luís Filipe Vieira, Ferro Rodrigues falou do clima de crispação que se vive no futebol português, observando haver "demasiada crispação no espaço público desportivo e futebolístico (…) num mundo em que o populismo acéfalo substitui a discussão racional, com consequências muito graves, se isto não for denunciado e alterado".

Continuar a ler