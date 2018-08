O desejo de Jesus após Supertaça que o marcou: «Que em Portugal os fãs dos três grandes se respeitem»

Jesus recebe o primeiro troféu ao serviço do Al Hilal embrulhado na bandeira de Portugal Jesus recebe o primeiro troféu ao serviço do Al Hilal embrulhado na bandeira de Portugal

Na ressaca do primeiro título conquistado ao serviço do Al Hilal - a Supertaça da Arábia Saudita, disputada em Londres -, Jorge Jesus fez um pedido aos adeptos de Benfica, Sporting e FC Porto. Isto depois de assistir à manifestação de desportivismo entre seguidores do clube que agora orienta e do Al Ittihad, o adversário no jogo em questão."Há coisas que esta final me deixou e que gostava que em Portugal houvesse, nomeadamente o respeito pelos fãs. Gostava que em Portugal os fãs de Benfica, Sporting e FC Porto se respeitassem para além das rivalidades. Cada um tem direito a ter as suas cores e a defendê-las com paixão. Esta final marcou-me do ponto de vista desportivo", considerou o treinador, numa entrevista à SIC.