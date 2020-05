«O Félix é péssimo nas damas»: Bernardo Silva, a Seleção e os "couratos e bifanas" da Luz

Bernardo Silva participou nos diretos que o humorista Bruno Nogueira tem realizado no Instagram durante a pandemia e, numa conversa bem animada, revelou como os craques aproveitam o tempo livre nos estágios da Seleção Nacional.





"Alguns jogam PlayStation. Eu vou mais para a sueca e para as damas. O meu parceiro na sueca é o João Moutinho. Damas quem costuma jogar mais são o André Silva, o Guedes, o Félix... Mas o Félix é péssimo nas damas", contou o médio de 25 anos. E o humorista respondeu: "Eu acho que o Félix tem mais cara de PlayStation, estou a vê-lo fechado no quarto com uma cadeira de youtuber."Bruno Nogueira admitiu que não tem grande interesse por futebol mas falou das preferências clubísticas. "O meu pai era do FC Porto e queria que eu fosse. Quando o Figo jogava no Barcelona eu nem ligava ao futebol português e era do Barcelona. Depois houve uma altura em que era mais Sporting", explicou. E Bernardo Silva apressou-se a 'clarificar' o humorista. "Está explicado o teu desinteresse... Tenho 25 anos. Se passasse 24 e meio a perder também ficava desinteressado. Gostas de copos, de beber com amigos? Tens de ir para as roulotes do Estádio da Luz, não há melhor. Couratos, bifanas... não há melhor", afirmou o antigo jogador dos encarnados.Antes de a conversa terminar Bruno Nogueira lançou um desafio curioso a ao jogador do Manchester City. "Gostava que se marcasses um golo tirasses a camisola e por baixo estava a minha cara e a mensagem 'obrigado Bruno'. Acho que era importante para a tua imagem". "Mas olha que eu levo cartão amarelo... pronto, eu levo cartão amarelo por ti", brincou Bernardo. "Pode ser num jogo da seleção, mas tem de ser amigável!", acrescentou.

Só que o humorista decidiu subir a fasquia. "Imagina um jogo amigável. Alguém marca um golo, não és tu. Mas vais na direção da câmara e fazes tudo como se fosses tu". E Bernardo foi ainda mais longe: "Tipo o Cristiano a fazer o 'siiiiii' e eu mostro a camisola à frente dele?", brincou.