Oceano põe o dedo na ferida: «É normal não haver um treinador negro na 1ª Liga?»

Oceano Cruz diz que "o racismo existe e, em Portugal, o racismo é estrutural, que é o mais perigoso". O técnico de 60 anos concretiza: "Achas normal não haver um treinador negro na 1ª Liga? O problema é esse, é que as pessoas acham normal."

Em declarações no podcast Final Cut, da agência de comunicação Sports Tailors que estreia quarta-feira, 12 de julho, Oceano defende ainda: "O que aconteceu com o Vinicius só se tronou viral porque ele está no topo da pirâmide. Sendo jogador do Real Madrid - e hoje em dia, com a internet, as redes sociais, tudo o que acontece agora sabe-se um segundo antes, quase (risos) - sabe-se tudo. Acontecem cenas de racismo todas as semanas. Ao acontecer com o Vinicius, e com a assisduidade que lhe acontece, porque sempre que ele vai jogar, acontece, obriga toda a gente a falar sobre o tema. É aproveitar este momento, antes que aconteça outra coisa grave e tentar arranjar medidas para resolver este problema, que é grande."