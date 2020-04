Onda solidária 'Do futebol para a vida' chega a ‘Pipoca’

A iniciativa ‘Do futebol para a vida’ continua a chegar a inúmeras casas um pouco por todos os cantos de Portugal. Desengane-se quem pensa que a ação tem ajudado somente jogadores de futebol do Campeonato de Portugal, uma vez que várias pessoas sem ligação ao desporto também já foram apoiadas pela iniciativa criada por Ibraim Cassamá e Hugo Machado, capitães de Real e Loures, respetivamente. Um dessas casos é a pequena ‘Pipoca’, nome pelo qual é conhecida Beatriz Morgado, menina de 12 anos que tem paralisia cerebral.

Foi a própria quem partilhou a ajuda de David Dinamite, lateral do Real, através do Facebook. "Quero agradecer ao ‘Do futebol para a vida’ e ao jogador David Dinamite por me estar a ajudar a mim e aos meus papás neste momento difícil que estamos todos a passar, trazendo-me bens alimentares. Muito beijinhos e sorrisos coloridos da Pipoca", partilhou.

Trata-se de mais uma família ajudada por uma iniciativa que Record deu a conhecer e à qual se associou desde o primeiro momento. No total, com as doações de várias figuras do futebol nacional e não só, esta onda solidária já angariou mais de 25 mil euros que continuam a servir como ajuda determinante.