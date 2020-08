Orçamento da FPF para 2020/21 aprovado por unanimidade

A Federação Portuguesa de Futebol viu o orçamento para temporada 2020/21 ser aprovado por unanimidade na Assembleia Geral Ordinária que acontece na Cidade do Futebol. O orçamento prevê um saldo positivo de 1,532 milhões de euros, com 83 milhões de receitas e 81,5 milhões de despesas.





Além disso, a AG da FPF aprovou por unanimidade votos de louvor ao presidente e Direção da FPF e à equipa da Federação que participou na organização da fase final da Liga dos Campeões em Lisboa e um voto de pesar ao observador de árbitros e bombeiro José Augusto Dias, falecido em julho deste ano quando combatia um incêndio na Lousã. Por outro lado, foi aprovada por maioria (com onze abstenções) a ata da AG Ordinária de 19 outubro de 2019 que incluía o relatório e contas da época 2018/19, como se pode ler no site da FPF.Já com 58 votos a favor e 9 contra, a AG aprovou as alterações ao Regulamento Disciplinar das competições organizadas pela Liga.