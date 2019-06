Orçamento da Liga para 2019/20 aprovado por esmagadora maioria

O orçamento e o plano de atividades da Liga para a temporada 2019/20 foi aprovado, esta quarta-feira, pela esmagadora maioria dos clubes que se apresentaram na sede do organismo. Num total de 50 votos possíveis, previstos pelo facto dos votos dos 18 clubes da Liga NOS valerem por dois e os votos dos 14 emblemas da 2.ª Liga valerem por um, o documento recebeu um total de 44 votos a favor, duas abstenções e zero manifestações contra.





Numa Assembleia Geral na qual apenas não marcaram presença o V. Guimarães e o Marítimo e na qual estiveram, a título de convite, o Gil Vicente e o Vilafranquense, os clubes uniram-se para passar aquele que será um orçamento ambicioso e que prevê receitas operacionais na ordem do milhão de euros.Em termos de receitas no geral, o total esperado atinge os 18 milhões de euros, o valor mais elevado de sempre na história da Liga Portugal. Para além disso, está previsto também que o passivo herdado, que rondava a ordem dos cinco milhões de euros, esteja totalmente liquidados no final do próximo exercícios.