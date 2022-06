Orçamento recorde da Liga aprovado por unanimidade

As 30 sociedades desportivas presentes na Assembleia Geral ordinária da Liga, no Porto, aprovaram por unanimidade o orçamento e plano de atividades para 2022/23, que prevê o maior orçamento de sempre do organismo, com resultado operacional de 1,108 milhões de euros e receitas de 23,5 M€.Em nota informativa, a Liga reforça "o resultado positivo, após dois anos fortemente marcados pela pandemia da Covid-19, que deixou marcas profundas na Sociedade e no Futebol Profissional". "A Liga Portugal vive, desde 2015, num contexto de gestão prudente, com o espectro de passivos contingentes no valor de €33,5M, sendo esta a principal condicionante da elaboração e apresentação deste Plano de Atividades e Orçamento", lê-se.Este é o oitavo ano com resultados operacionais positivos da Liga, e "num orçamento que terá a maior distribuição de sempre às Sociedades Desportivas". São 9 milhões de euros que, explicou Telmo Viana, diretor financeiro da Liga, serão distribuídos pelos clubes de forma direta e indireta. "A distribuição direta diz respeito às prestações desportivas das sociedades desportivas nas competições profissionais e a indireta é relativa a receitas assumidas pela Liga por conta e ordem das sociedades desportivas", referiu, o que significa que a distribuição não será igual pelas sociedades desportivas.Rui Caeiro, diretor executivo da Liga, frisou a confiança demonstrada pelos clubes com a aprovação dos pontos por unanimidade. "Foi feita uma demonstração inequívoca do alinhamento das vontades dos clubes. São perídos desafiantes, atendendo a estes dois anos de pandemia que vivemos. Vamos continuar neste caminho de rigor e excelência", disse. Estes valores recordes são, em parte, impulsionados por um aumento de receitas de âmbito comercial, fruto também de um maior investimento nesse âmbito.Quanto ao plano de atividades, a Liga prevê vários projetos: "Com 11 projetos transversais para a época 2022-23, dos quais se destacam programas inovadores, como a criação de novas empresas - Liga Comercial, a Liga Infraestruturas, a Liga Centralização e a Liga Talent Business Center - plasmam o profissionalismo e o crescimento de uma organização que trabalha em prol do Futebol Profissional." A conclusão da Arena Liga Portugal (a nova sede, em Ramalde) também é "um dos grandes objetivos para a nova temporada".Na AG de hoje da Liga estiveram 30 clubes de Liga Bwin e Liga Sabseg, notando-se as ausências de Belenenses SAD, Feirense, Varzim e Académica. Os três grandes fizeram-se representar por Hugo Silva Nunes (FC Porto), André Varela (Sporting), Renato dos Santos (Benfica).