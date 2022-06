Organismos pedem "revisão urgente" aos custos de acesso ao Tribunal Arbitral do Desporto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Organismos do futebol português apelaram esta terça-feira a uma "revisão urgente" sobre os custos de acesso à justiça no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), face ao "peso significativo" suportado pelas entidades.



A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), o Sindicato dos Jogadores, a Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF) e a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) reuniram hoje em Odivelas, onde, além dos custos associados ao TAD, fizeram um balanço da temporada 2021/22.

De acordo com o comunicado divulgado pela intitulada Comissão de Diálogo Social, composta pelos quatro organismos, "foram analisadas várias medidas tendentes a combater a violência no desporto, muitas delas conjuntas, outras a cargo de cada associação, com a certeza de que o assunto merece acompanhamento permanente".