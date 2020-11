Os golos, as fintas, a magia: eis alguns dos melhores momentos do aniversariante Luís Figo

Luís Figo, um dos melhores jogadores portugueses de sempre, faz hoje anos. O antigo futebolista formado no Sporting, que teve depois uma prodigiosa carreira no Barcelona, no Real Madrid e no Inter, comemora o seu 47.º aniversário.





Este Bola de Ouro faz anos hoje Parabéns, Luís Figo ?? #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/6a0ngh8luK — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 4, 2020

Profissional durante 20 anos, Figo venceu a Bola de Ouro em 2000 e foi considerado pela FIFA o melhor jogador do Mundo no ano seguinte.Internacional português em 127 ocasiões - é o segundo com mais presenças na Seleção, depois de Cristiano Ronaldo -, foi um dos poucos jogadores no Mundo a vestir as camisolas do Barcelona e do Real Madrid, os eternos rivais espanhóis.Recorde aqui algumas das suas melhores jogadas: