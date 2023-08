Paços de Ferreira vence Boavista em jogo particular

O Paços de Ferreira, este ano no segundo escalão do futebol português, recebeu e venceu esta sexta-feira o Boavista, da Liga Betclic, por 3-2, em encontro particular disputado à porta fechada.

A formação pacense chegou ao intervalo a vencer por dois golos de diferença, com tentos de Ferigra e Marcos Paulo, mas os boavisteiros reagiram no segundo tempo e lograram empatar, com golos de Tiago Morais, de grande penalidade, e De Santis.

O internacional português Antunes, apenas utilizado no segundo tempo, precisou de apenas dois minutos em campo para desfazer a igualdade e fixar o resultado final favorável aos pacenses.

O Paços, que prepara a estreia na 2.ª Liga diante da União de Leiria, volta a entrar em campo mais logo, às 17 horas, diante do Marco 09, do Campeonato de Portugal.

Este particular será disputado no campo de treinos n.º 1 do Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.