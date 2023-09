Paços de Ferreira vence Desportivo de Chaves em jogo particular

O Paços de Ferreira, da 2.ª Liga, venceu esta sexta-feira o Desportivo de Chaves, da Liga Betclic, por 3-1, em jogo particular disputado em Chaves.

Numa partida disputada no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, e que teve duas partes de 45 minutos, os pacenses entraram melhor e adiantaram-se no marcador aos 21 minutos, com um golo de Rui Fonte.

Dez minutos depois, Antunes aumentou a vantagem, fazendo o 2-0 para os visitantes, resultado que se manteve até ao intervalo.

Já na segunda parte do amigável, Sanca marcou o único tento dos transmontanos, aos 73. A resposta do Paços de Ferreira veio logo depois, com Celeri a fechar as contas da partida aos 74, selando o 3-1.

Os castores alinharam de início com Marafona, Ícaro, Lima, Erick, Antunes, Gorby, Welton, Zé Uilton, Rui Fonte e Cipenga. Jogaram ainda Jeimes, Zé Oliveira, Aldair, Robson, Ganchas, Simão Rocha, Tiago Ribeirão, Luiz Carlos, Bastos, Chibozo, Celeri e Costinha.

Já a turma às ordens de José Gomes contou com Rodrigo Moura, Habib Sylla, Ygor Nogueira, Steven Vitória, Sandro Cruz, Cafú Phete, Kelechi, João Pedro, Rúben Ribeiro, Benny e Paulo Victor no 'onze' inicial.

Na etapa complementar jogaram, também, Rúben Gonçalves, Queirós, Bruno Rodrigues, Fredy, Ktatau, Sanca, Melro, Hélder, Edu e Moisés.