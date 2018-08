Continuar a ler

O parque desportivo é propriedade da Câmara de Monchique e estava a sofrer obras de recuperação e melhoramento, tendo em vista a próxima época, na qual o Monchiquense está inscrito em várias competições da Associação de Futebol do Algarve. Nos balneários está armazenado muito material utilizado pelo clube em treinos e jogos.



O campo de futebol situa-se na Cruz dos Madeiros, zona em que já foram evacuados moradores, por medida de precaução, tendo em conta o avanço das chamas.



O drama das populações com o fogo às portas da vila de Monchique

O parque desportivo de Monchique está seriamente ameaçado pelas chamas e poderá ser destruído nas próximas horas pelo incêndio que há dois dias lavra naquele concelho do interior algarvio."Receamos o pior, atendendo à forma como o fogo tem progredido e mantendo-se as condições atuais o espaço desportivo será atingido em breve", palavras de Victor Santos, presidente do Monchiquense.

Autor: Armando Alves