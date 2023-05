Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Patrick Morais de Carvalho abre portas do Restelo ao Casa Pia: «Olho para isso com muita simpatia» Belenenses pode partilhar estádio com os gansos na próxima temporada





• Foto: Pedro Ferreira