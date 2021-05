Patrick Morais de Carvalho apoia "grito de revolta" dos sócios do Belenenses

Patrick Morais de Carvalho deixou esta quinta-feira uma publicação no Facebook onde elogiou a iniciativa dos sócios do Belenenses que espalharam cartazes "de norte a sul do país e nas principais artérias da capital", naquilo que identifica como um "grito de revolta" que expressa a "independência e unicidade" do clube.





"No dia em que se completam 75 anos da conquista do nosso título nacional de 1945/46 o destaque vai por inteiro para o movimento associativo belenense.O clube tem uma Direcção e os seus Órgãos Sociais, gente dedicada e que muito dá à Instituição, mas a força do Belenenses radica na sua massa associativa.Este grito de revolta dos sócios ou, se quiserem, esta fantástica acção de sensibilização direccionada ao país desportivo emana directamente do movimento associativo.Acordarmos hoje com cartazes espalhados de norte a sul do país e nas principais artérias da capital a expressar a nossa independência e unicidade o que demonstra, para quem tivesse dúvidas, que o movimento associativo é a força motriz do nosso clube,Já tinham sido os sócios que, no momento certo, não permitiram que a Instituição fosse tomada de assalto, agora, de forma genuína e espontânea, sem nada pedirem em troca, dão a todo o Portugal um sinal de vitalidade ímpar da nossa centenária instituição.Revejo-me nestas ações e comovo-me com elas e entendo que este movimento, sem rostos e sem líderes, tem que ser acarinhado, reconhecido e respeitado.Merecem todo o meu acolhimento e agradeço a todos os sócios e adeptos envolvidos que, repito, sem pedirem nada em troca, tudo dão ao seu clube do coração.Como pode alguém ficar indiferente perante tal prova de amor?O Belenenses é uno e indivisível,Tem mais de 100 anos e joga no Restelo.Com a certeza de vencer!"