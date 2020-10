Patrick Morais de Carvalho vence eleições no Belenenses

Patrick Morais de Carvalho foi reeleito como presidente do Belenenses no ato eleitoral realizado este sábado para os órgãos sociais do clube para o triénio 2020/23.





Foram 1460 os sócios que participaram no ato eleitoral, num universo de 9.585 votos e a Lista A venceu por destacados 63,53%. Eis os resultados:Lista A - 6.089 (63,53%)Lista B - 752 (7,85%)Lista C - 2.596 (27,08%)Brancos - 19 (0,2%)Nulos - 39 (0,42%)