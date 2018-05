Todo o património do Estrela da Amadora vai voltar a ser colocado à venda. Com insolvência declarada desde 2009, o histórico do futebol português continua a viver tempos difíceis, mas viveu algumas mudanças durante esta segunda-feira. Tudo porque foi realizada uma assembleia de credores, que resultou na destituição do administrador de insolvência, Paulo Sá Cardoso.Em causa estava o facto de o antigo administrador não apresentar contas desde 2010, pelo que Jorge Calvante passa a ocupar o cargo. Por outro lado, José Luís, diretor desportivo do Belenenses, foi nomeado presidente da comissão de credores.Ora, depois de serem analisadas e apresentadas todas as contas pelo ex-administrador de insolvência, todo o património do Estrela da Amadora será colocado à venda mais uma vez.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto