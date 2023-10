Paulo Renato e o protocolo de colaboração entre ANDF e Liga: «Valorização da carreira de delegado»

A Associação Nacional de Delegados de Futebol, que completa neste mês um ano de existência, assinou no último fim de semana em Bragança, à margem dos trabalhos da 24.ª Ação de Formação de Delegados da Liga naquela cidade, um protocolo de colaboração com a Liga Portugal. Estiveram presentes no ato de assinatura Pedro Proença, presidente da Liga, e Paulo Renato, presidente da direção da ANDF.De acordo com Paulo Renato, foi dado mais um passo importante para a consolidação da função de delegado enquanto agente crucial para a organização dos jogos em competições oficiais de futebol. "Saliento a importância deste ato como reconhecimento institucional pelo trabalho desenvolvido em conjunto pela valorização da carreira de delegado", começou por referir, garantindo que a ANDF continua a interagir com as diversas entidades organizativas e com as associações distritais de modo a colaborar e contribuir para o desenvolvimento do futebol nacional."Neste primeiro ano de atividade, a ANDF foi recebida pelos principais intervenientes do desporto em Portugal, nomeadamente pelo Secretário de Estado da Juventude e Desporto, pelo IPDJ, FPF, Liga Portugal e pelas diversas associações distritais e regionais. Foram iniciados contactos com outras associações e assinado um protocolo de cooperação com a Associação Portuguesa de Direito Desportivo. Brevemente, será também assinado um protocolo com a APAF para cooperação na formação destas entidades. Foram apresentados às associações distritais o projeto de implementação da função de delegado a ser concretizado nas competições de futebol e futsal de forma faseada e de acordo com as necessidades de cada. É um dos desígnios da ANDF", sublinhou.De resto, o dirigente, que voltou a lembrar que está a ser elaborado o processo de candidatura à Assembleia Geral da FPF por parte da ANDF, revelou também que foi feita uma "melhoria de condições aos associados desenvolvemos parcerias com a GALP e com a CP", obtendo significativos apoios nas deslocações dos delegados pelos estádios onde são nomeados para os jogos.