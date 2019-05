Pedro Martins e as histórias da carreira: do pelado no U. Lamas ao champanhe de Quinito no autocarro

Pedro Martins, treinador do Olympiacos, falou ao portal 'The Coaches Voice' sobre o início da sua carreira e dos treinadores que o influenciaram, contando particularmente duas histórias caricatas, a primeira delas passada no União de Lamas."A equipa treinava à noite porque alguns jogadores trabalhavam durante o dia. Quando cheguei ao clube, em setembro ou outubro, só tínhamos sol até às seis da tarde e o estádio não tinha iluminação. Ao lado havia um pelado que tinha algumas luzes. Por isso tínhamos meia hora para trabalhar na relva antes de anoitecer e depois fazíamos trabalho tático no pelado. Sou melhor treinador por ter passado por experiências como essa", confessou o técnico.Entre vários nomes que fizeram parte do seu crescimento, Pedro Martins salientou alguns: "Posso nomear alguns treinadores que moldaram a minha abordagem ao treino, cada um deles com um estilo próprio. Por exemplo Octávio Machado, com quem trabalhei no Sporting. Era um homem calmo, mas muito bom a formar um grupo coeso, focado nos objetivos coletivos".José Couceiro também mereceu algumas palavras por ser um "comunicador nato, excelente em conferências de imprensa" e Carlos Queiroz uma "grande influência", até porque "trouxe uma revolução total ao futebol português".Mas foi Quinito que, no V. Guimarães, protagonizou um episódio marcante."Ele era fantástico em termos de gerir um grupo. Muito bom com o lado psicológico do jogo. Há uma história que mostra isso na perfeição. A época ia longa e a equipa atravessava uma crise. Estávamos a jogar bem mas os resultados não apareciam. Estávamos no autocarro a caminho de um jogo e ele pegou na sua mala. Procurou entre as meias e os boxers e tirou uma garrafa de champanhe e copos de plástico. Disse-nos: 'Não interessa o que os outros dizem. Tenho a certeza de que vamos ganhar este jogo. Tenho tanta certeza que vou abrir esta garrafa agora para todos bebermos'. Foi apenas uma ou duas horas antes do jogo! Mas creio que todos percebemos a mensagem e acabámos por ganhar", relatou Pedro Martins.