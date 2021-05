Pedro Martins: «Liga 3 vai ser excitante!»

Pedro Martins foi o convidado da FPF e ANTF para falar para a comunidade de treinadores portugueses que juntou no encontro digital cerca de 400 técnicos!





Depois de Rui Vitória, no âmbito da Masterclass online, promovida pela FPF, através da Portugal Football School, e a Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), Pedro Martins abordou o tema "Da ideia ao jogo". E a dado passo falou da Liga 3:"É um passo importante para a profissionalização. É até uma boa competição para aqueles jogadores que transitem do futebol amador para o futebol profissional. Vai ser um campeonato competitivo, muito agradável, muito atraente. Vamos ter muito boas equipas a lutar por grandes objetivos".O treinador campeão pelo Olympiacos mas que passou por clubes como o U. Lamas, Sp. Espinho e Lourosa, além de ter orientado o Marítimo, inclusive a formação B, assinalou:"É um espaço extraordinariamente importante para os nossos jovens - e não me estou a cingir a equipas grandes, mas sim àqueles jovens que por vezes não têm espaço. Este será um lugar de excelente intervenção que vai fazer a ponte do amador para o profissional. Desejo as maiores felicidades, acredito que é de facto uma liga que vai ser excitante. Vai ser um campeonato muito competitivo com muito interesse para observá-lo".