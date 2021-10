Pedro Proença anuncia formalização da empresa que irá gerir os direitos televisivos

A Liga Portugal está agora certificada como entidade 'Sistema de Gestão Anticorrupção', uma certificação assinalada na manhã desta quinta-feira na sede do organismo, onde foi ainda divulgada uma parceria com a SIGA, Sport Integrity Global Alliance. Pedro Proença mostrou-se satisfeito pelas duas iniciativas e aproveitou para anunciar a conclusão do processo de criação da empresa que irá gerir a centralização dos direitos televisivos dos campeonatos profissionais.





"Estas iniciativas vão no seguimento da defesa de valores que nos dizem muito, como a anticorrupção, a boa governança e a integridade das competições. São valores inegociáveis. Quando chegamos assumimos que teríamos um caminho de rigor, integridade e defesa do produto. É um momento duplamente histórico para nós. A certificação, que nos coloca como primeira entidade desportiva europeia a recebê-la, e a parceria. É um sinal de que estamos a fazer o nosso caminho. E a criação da empresa que vai gerir os direitos audiovisuais também. Isto deixa-nos duplamente satisfeitos. Este é um caminho de muito trabalho e com a visão estratégica de onde queremos chegar", afirmou o presidente da Liga Portugal.De recordar que a centralização dos direitos audiovisuais surge de um desejo da liderança do organismo e tem como pano de fundo a recente legislação que obriga à sua concretização até 2028/29.Também Emanuel Medeiros, da SIGA, usou da palavra, manifestando-se satisfeito pelo memorando de entendimento estabelecido com a Liga Portugal, tendo em vista a persecução de melhores práticas no mundo do futebol. "Estamos aqui para contribuir para que a Liga Portugal, os seus parceiros televisivos e outros, estejam a ombrear com os maiores da Europa. É importante porque, sobretudo após este período pandémico, sem integridade não há futebol. Sem capacidade de os patrocinadores acreditarem que os orgãos são geridos com toda a a transparência, não há indústria. Em nome do que isto representa, estamos aqui para corresponder a uma proposta da Liga Portugal para trabalhar em conjunto, a SIGA, para ser implementada no início da época 2022/23: 'Uma verdadeira bala de prata'", afirmou.