Pedro Proença anuncia os "cinco vetores" da sua recandidatura à presidência da Liga

Pedro Proença oficializou esta sexta-feira a sua recandidatura à presidência da Liga de Clubes. Numa conferência de imprensa que decorreu esta manhã no Palácio do Freixo, no Porto, Proença enunciou os cinco vectores do seu programa: "afirmação da Liga Portugal, valorização das competições, internacionalização do futebol português, aposta no digital e industrialização da marca Liga Portugal".





Desde o anúncio da sua recandidatura , na segunda-feira, o presidente da Liga já avançou com vários contactos. "Tenho o apoio de 80% das 32 sociedades desportivas que compõem os escalões profissionais. Até dia 2, falarei com as restantes", afirmou Proença, sublinhando que "ao longos dos quatro anos [da sua liderança], a Liga recuperou credibilidade e agora está apostada em dar o salto para uma nova era".