Pedro Proença anuncia recandidatura à presidência da Liga

Pedro Proença anunciou a recandidatura à presidência da Liga para o quadriénio 2019-2023. "Tenho plena convicção que, após um primeiro mandato que serviu para reformular e consolidar, é agora o momento de impulsionar, de forma decisiva, a Liga, as suas competições e os seus protagonistas para um patamar de excelência nunca antes visto no que diz respeito ao seu inevitável processo de industrialização e modernização", refere em comunicado.