Pedro Proença apadrinha 40ª edição do Torneio Internacional da Pontinha

Pedro Proença será o patrono da 40ª edição do Torneio Internacional da Pontinha, a prova de sub-13 mais antiga em Portugal. O presidente da Liga cresceu precisamente na freguesia e divulgou a novidade nas suas redes sociais."Foi com orgulho e emoção que recebi o convite para ser o Patrono da 40.ª edição do Torneio Internacional de Futebol Infantil - Clube Atlético e Cultural, um dos mais carismáticos torneios de futebol infantil e que entra no imaginário de todos os adeptos de Futebol, em particular do meu. Para alguém com raízes na Pontinha, a semana da Páscoa representou sempre um período especial, um tempo de convívio com a família e um ritual: assistir ao Torneio Internacional da Pontinha", escreveu.De resto, a competição que irá decorrer de 6 a 9 de abril no Complexo Desportivo do Alto do Lumiar, foi esta quarta-feira apresentada nos Paços do Concelho, em Lisboa. O torneio contará com a participação de oito equipas, sendo três delas estrangeiras: CAC, Sporting, FC Porto, Sp. Braga, Belenenses, Betis (Espanha), Brondby (Dinamarca) e Grigny (França).