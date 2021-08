Pedro Proença comenta polémico Cartão do Adepto: «Vamos ter todos de nos habituar...»

Pedro Proença comentou a polémica em redor do Cartão do Adepto, referindo que, apesar dos aspetos negativos do mesmo, é algo a que todos terão de se habituar porque foi algo imposto pelo Governo.





"É uma imposição legal e que a Liga está a cumprir, uma normativa imposta pelo Governo. Sabemos de antemão os inconvenientes que o cartão tem e em devida altura já colocámos as nossas questões, mas vamos todos ter nos habituar", referiu Pedro Proença, à margem da inauguração da primeira loja da Liga, no Mar Shopping, em Matosinhos.O presidente da Liga abordou ainda os incidentes nas bancadas do Municipal de Braga, durante o Sp. Braga- Sporting do último sábado. "Não têm mesmo lugar no futebol que queremos, um futebol positivo onde as famílias são todas convidadas a estarem presentes. É verdade que a Liga tem feito um esforço muito grande para que o público possa voltar às bancadas, mas queremos que o futebol venha com brilho. Aquilo que se passou esta semana não é o que queremos que aconteça, mas deixamos aqui uma palavra de positividade. Foi muito tempo sem público nos estádios, temos de fazer do futebol uma festa. Um apelo à festa é o que fazemos para que todo o público venha aos estádios", atirou Pedro Proença, esperando também que o limite de 33 por cento de ocupação das bancadas seja aumentado em breve."As conversações entre a Liga e a DGS têm acontecido. Queremos que rapidamente os 33 por cento subam, temos expectativa que no início de Setembro esses números possam ser revistos. Queremos trazer o público para os estádios e queremos que esses números sejam incrementados", desejou.