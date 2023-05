Pedro Proença confirmado como único candidato às eleições da Liga Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Terminou, ao início da tarde desta sexta-feira, o prazo para a entrega de candidaturas às eleições dos órgãos sociais da Liga Portugal e confirmou-se que Pedro Proença encabeça a única lista apresentada.O atual presidente será, então, reconduzido na próxima quinta-feira, dia 1 de junho, para o seu terceiro e último mandato -- à frente dos destinos do organismo que gere o futebol profissional em Portugal."Findo o prazo para a apresentação de candidaturas às eleições na Liga Portugal, a 'Lista A', encabeçada pelo Presidente Pedro Proença, será a única que irá a sufrágio, depois de verificada a sua regularidade e a elegibilidade dos candidatos que a compõe", refere a Liga Portugal, em comunicado.A Assembleia Geral eleitoral está agendada para as 14h30 da próxima quinta-feira, na sede da Liga Portugal, no Porto.