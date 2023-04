Pedro Proença congratula eleição de Fernando Gomes para o Conselho da FIFA

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, congratulou esta quarta-feira Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), pela eleição para o Conselho da FIFA, no 47.º Congresso da UEFA, que se realiza em Lisboa."A eleição de Fernando Gomes para o Conselho da FIFA é mais um feito para o Futebol português e reforça o reconhecimento e o prestígio de que goza Portugal no centro das decisões do Futebol mundial. É cada vez mais importante contar com figuras do Futebol nos principais órgãos decisórios internacionais. Em meu nome e em nome da Liga Portugal, saúdo o Dr. Fernando Gomes por esta eleição e desejo todas as felicidades para o cargo que agora irá desempenhar", atirou o líder da Liga Portugal, em nota partilhada no site oficial do organismo.Recorde-se que Fernando Gomes desempenhava, até hoje, o cargo de vice-presidente da UEFA.