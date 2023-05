Pedro Proença destaca formação de jogadores em Portugal mas atira: «Todos sabemos o que nos falta...»

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, marcou na manhã desta segunda-feira presença na cerimónia de abertura da 2.ª Conferência Bola Branca, organizada pela Rádio Renascença em parceria com o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), onde abordou, entre outros temas, a formação de jogadores no nosso país e a igualdade de género no futebol."É necessário reduzir os custos de enquadramento da atividade para capacitar os nossos clubes de condições que lhes permitam competir, desportiva e financeiramente, com aqueles que são os seus principais concorrentes internacionais", começou por dizer, à margem do evento "Talento, Ética e Igualdade no Desporto".Na sua intervenção, Pedro Proença frisou também "a forma como Portugal é, hoje, visto como um dos maiores criadores de talento do futebol mundial". "Se é verdade que temos retirado o máximo de rendimento financeiro desta extraordinária – diria mesmo única – capacidade de formar e encontrar talento, falta-nos algo. E todos sabemos o que nos falta. Tirar o máximo rendimento desportivo desse talento. Retê-lo connosco durante o máximo de tempo possível".Pedro Proença garantiu ainda que a "ideia de que o futebol é coisa de homens está, felizmente, ultrapassada". "A profissionalização do futebol feminino, estou seguro disso, é um caminho inevitável e podem contar com a Liga Portugal para acompanhar a evolução rumo a uma cada vez maior igualdade", concluiu.