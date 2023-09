Pedro Proença deu ínicio às Pós-Graduações da Liga Portugal: «Futebol português é uma máquina geradora de talento»

Pedro Proença deu início às Pós-Graduações em Organização e Gestão em Futebol Profissional e Comunicação no Futebol Profissional, organizadas pela Liga Portugal Business School. Com a sessão de abertura a ter lugar no Estádio Municipal de Leiria, o presidente da Liga Portugal foi recebido por Armando Marques, presidente da SAD do U. Leiria e esteve à conversa com os 46 alunos presentes."62 por cento dos alunos que passaram pelas nossas Pós-Graduações trabalham ou já passaram pelas Sociedades Desportivas do Futebol Profissional. 13 por cento estão na Liga Portugal. Vocês são uns privilegiados. O Futebol português é uma máquina geradora de talento. Só depende de vocês e como querem ter sucesso no Futebol", afirmou o dirigente da Liga que, no espaço de uma hora, explicou o atual estado da liga portuguesa e do futebol em Portugal, remetendo para o seu primeiro mandato e as dificuldades que encontrou, quando assumiu o cargo, em 2015."Somos um regulador de uma atividade que é entretenimento e é futebol", remeteu Pedro Proença, "Digo muito aos Presidentes nas Cimeiras de Presidentes. A única coisa que vos deve dividir são os 90 minutos. No resto são parceiros. Criticar o produto vai fazer com que perca valor", atirou o presidente da Liga Portugal, concluindo que, como "pessoa positiva", o trabalho na Liga "é um trabalho geracional e acredito que vai ter frutos".À semelhança do que o dirigente esclareceu no Thinking Football Summit, Pedro Proença ainda falou aos alunos sobre o atual posicionamento da Liga Portugal no ranking, da importância da centralização dos Direitos Audiovisuais, que irá entrar em vigor na sua totalidade até 2028. "Será um salto qualitativo enorme, que nos vai permitir entrar em vários mercados. Vocês serão educados com esta visão" concluiu Pedro Proença, não esquecendo que Portugal é uma "fábrica de talento" no desenvolvimento de jogadores, servindo várias das grandes ligas europeias.