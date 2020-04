Pedro Proença diz que "é prematuro dar datas" para o regresso

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, não escondeu a ansiedade pelo regresso do futebol em Portugal, mas deixou bem claro que só acontecerá em "segurança": "Há um valor maior que é a saúde. A Liga Portugal e o futebol profissional têm-se organizado de maneira a que, assim que tivermos a possibilidade por parte do Governo e da DGS de retomar a nossa atividade, temos o plano de retoma todo equacionado", disse o dirigente em declarações à Sport TV, completando: "A nossa retoma será dentro do espírito de responsabilidade, assim que as autoridades nos autorizem."

Apesar das dúvidas quanto ao momento ideal para o regresso, Proença não arriscou: "É prematuro dar datas. Estamos a trabalhar com a FPF e o Governo, no sentido de percebermos se o futebol estará nas atividades que podem ser libertadas. Não abdicamos do princípio de segurança."

Proença aproveitou para falar também da Liga NOS Challenge, competição virtual de cariz solidário, apoiada pela Liga, a Fundação do Gil e a Sport TV e que terá hoje transmissão no site do Record. "Esta responsabilidade social cabe-nos a todos e o futebol fá-lo com capacidade de mobilização ímpar. Esta campanha acontece nesse sentido."