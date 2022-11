Pedro Proença e a centralização dos direitos de TV: «Será um passo muitíssimo importante»

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, acredita que a centralização dos direitos televisivos poderá catapultar o futebol nacional para outro patamar. Em entrevista à Eleven, no âmbito do Thinking Football Summit, o dirigente de 52 anos, que coloca a liga portuguesa no sexto lugar entre as melhores do Mundo, abordou ainda as dificuldades dos clubes em manter os jogadores mais talentosos face à concorrência das principais ligas europeias."A verdade é que a marca Liga Portugal tem também já o seu próprio ADN e somos neste momento a sexta maior liga do mundo. Estamos a fazer o nosso trabalho e a centralização dos direitos audiovisuais que acontecerá daqui a um curto espaço de tempo será um passo muitíssimo importante para cuidar daquilo que é o nosso produto. Muitas vezes fala-se na riqueza que se pode criar trabalhando de maneira centralizada, mas muito mais importante do que isso é a forma como cuidamos do nosso produto e patrocinamos os nossos verdadeiros valores. Os valores estão na qualidade do nosso talento. O jovem jogador português e no treinador que tem capacidade de fazer com tão pouco aquilo que nós fazemos.""O tema da retenção do talento tem estado nas nossas discussões internas. É difícil conseguir conter esse talento para que a nossa liga possa ter esse valor intrínseco. O futebol representa em Portugal cerca de 0,3 do PIB, nós pagamos só em impostos mais de 200 milhões de euros. São mais de 35 mil postos de trabalhos diretos e indiretos que o futebol em Portugal consegue dar. A verdade é que nós competimos com outras economias e as ligas que têm maior capacidade económica vêm buscar este talento, mas temos de fazer esse contraciclo por forma a imputar mais talento à nossa competição nacional. Estamos a fazer o nosso trabalho, queremos possibilitar que o jovem jogador português não se internacionalize tão depressa nas outras ligas e temos a clara noção que quanto mais conseguirmos conter o jovem jogador português e o treinador com qualidade, mais qualidade terá a nossa liga.""É um conceito absolutamente inovador em todas as suas dimensões. Era um conceito que estava a ser pensado pela Liga Portugal já há três anos, mas que não foi possível executar devido à pandemia, que fez parar tudo aquilo que eram eventos. É um conceito inovador porque conseguimos não só ter uma parte de discussão sobre aquilo que deve ser a indústria do futebol mas também juntar um bocadinho daquilo que é a parte ‘fun’ e ‘engagement’ com o próprio adepto. Temos a clara noção de que a tipologia e a forma como é hoje consumido o futebol se encontra num processo de transição e para nós é fundamental perceber que essas novas gerações estão a consumir o futebol de forma diversificada e diferente. É para eles que estamos a começar esta tipologia de eventos. A nova geração já não consome o futebol como a minha geração e o tipo de experiência que procuramos é muito mais alavancada no digital e é na busca desses novos mercados que aparece este tipo de conceito, que é absolutamente vencedor e os números falam por si. As nossas perspetivas iniciais passavam por termos durante estes três dias cerca de 15 mil pessoas e só ontem foram mais de 7 mil que aqui estiveram no Super Bock Arena. Por si só já é um conceito vencedor.""Há uma relação umbilical da cidade do Porto com a Liga Portugal e com o futebol profissional. O tecido empresarial no que diz respeito ao futebol, cerca de 80% dos clubes, está na zona Norte. Iniciámos no Porto porque quando fizemos o concurso, o Porto foi aquela que melhores condições nos deu na altura e tem sido um parceiro muitíssimo ativo e tem a mesma visão para o futebol que a Liga Portugal tem. Este será um conceito itinerante, começámos no Porto, vamos estar aqui durante quatro anos, mas aquilo que queremos é não só poder exportar este conceito para outros territórios, mas poder exportar a marca Liga Portugal, o futebol com talento, o jovem jogador português, o jovem treinador português e o jovem agente português, que tanto marca o futebol português além-fronteiras."