Pedro Proença e a presidência da European Leagues: «É um reconhecimento do trabalho que tem sido feito»

Pedro Proença considerou, esta quinta-feira, que a sua nomeação para presidente da Associação de Ligas Europeias é um "sinal de reconhecimento do trabalho que tem sido feito pela Liga Portugal"."É um sinal de orgulho para a Liga Portugal, para o trabalho que temos desenvolvido na Liga portuguesa, e é um reconhecimento interpares que nos deve deixar a todos muito orgulhosos. Há mais de oito anos que estamos no Board da European Leagues e este reconhecimento e esta eleição para a presidência são sinais de reconhecimento do trabalho que tem sido feito pela Liga Portugal. A nossa prioridade continua a residir no Futebol Profissional português e nos 34 clubes que ainda há muito pouco tempo nos elegeram para mais quatro anos de mandato. Não vamos perder o norte daquilo que são as nossas prioridades", garantiu à Liga Portugal TV.E acrescentou: "A European Leagues defende os interesses em termos europeus daquilo que são os cadernos de encargos das próprias Ligas, por isso quando passamos a defender estas mais de 40 Ligas europeias junto dos vários stakeholders, nomeadamente a UEFA, a ECA, a FIFPro ou a FIFA, passamos também a defender os interesses dos clubes portugueses. É um trabalho de complementaridade, sendo certo que esta minha função terá sempre como prioridade a defesa da Liga Portugal e dos seus interesses", rematou.