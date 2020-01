Pedro Proença e a segurança nos estádios: «Cabe também à Administração Interna fazer o seu trabalho»

Perante os incidentes que marcaram alguns dos últimos jogos em Portugal, Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, abordou a questão da segurança nos estádios pouco antes da Futecom, evento associado à final four da Allianz Cup.





"Não gostaria de antecipar uma reunião que vai acontecer na próxima segunda-feira com o Ministro da Administração Interna. A Liga e os clubes tudo fizeram para que os artefactos não entrassem nos recintos desportivos, mas há uma responsabilidade que tem de ser assumida por quem tem esta pasta. A lei da violência, por si só, não é suficiente. Os clubes gastam muito dinheiro para que a segurança seja cumprida e cabe os Estado cumprir este papel. É chegada a altura de resgatar, junto da Administração Interna, esta responsabilidade. Enquanto não se mudar esta mentalidade e não formos muito fortes na mensagem que queremos passar, não conseguiremos alterar este paradigma. A Liga e os clubes têm feito o seu trabalho, agora cabe também à Administração Interna fazer o seu trabalho porque não é suficiente termos um discurso de que fazemos alterações legislativas, é preciso saber cumpri-las", começou por afirmar Pedro Proença.O presidente da Liga continuou defendendo que as sanções devem ser mais pesadas: "Neste momento temos apouco mais de cinco dezenas de adeptos que foram verdadeiramente sancionados em termos judiciais. São cerca de 20 os adeptos que têm de se apresentar em esquadras policiais, mas isto não é suficiente. Esta capacidade de poder intervir tem de acontecer de forma clara, objectiva e sem receios. Enquanto todos não tivermos uma posição forte nesta matéria, as coisas não mudarão. Por parte da Liga e dos clubes há essa vontade, estamos a trabalhar directamente na nova lei da violência, mas, se mais não for feito, achamos que pode ser pouco".Pedro Proença aproveitou ainda para fazer uma análise à actual edição da Allianz Cup em termos desportivos. "Em termos desportivos tivemos jogos muitos intensos, já temos os dois finalistas e vamos descobrir no sábado o nosso campeão de inverno. Tudo tem corrido dentro daquilo que tínhamos programado e e estamos muito satisfeitos com este modelo. Renovámos a parceria com a Allianz e anunciaremos daqui a pouco tempo que município vai receber a prova nos próximos três anos".